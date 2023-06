Wagner-sjefen anklager Russland for angrep mot Wagners baser

Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin anklager i en lydmelding den russiske forsvarsledelsen for å ha angrepet leiesoldatgruppens baser.

NTB

Wagner-leder Jevgenij Prigozjin hevder Russlands forsvarsminister ga ordre om angrep mot leiesoldatgruppen og lover gjengjeldelse.

Russlands forsvarsdepartement avviser anklagene fra Wagner-sjefen.

Prigozjins beskyldninger fremsettes i rasende lydmeldinger som ble offentliggjort av hans talspersoner fredag. Han oppgir ingen detaljer om omstendighetene rundt de påståtte angrepene, som skal ha skjedd i Ukraina.

– Vi var klare til å komme med innrømmelser til forsvarsdepartementet og gi fra oss våre våpen, sier Prigozjin.

– I dag, da de så at vi ikke var blitt knust, utførte de rakettangrep mot våre baser, fortsetter han.

Ifølge nyhetsbyrået AFP anklager Wagner-sjefen Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu for å ha gitt ordre om angrepene og hevder de drepte et stort antall krigere.

Forsvarsdepartementet i Moskva var snar med å publisere en uttalelse der de sier at Prigozjins anklager «ikke er i samsvar med virkeligheten og utgjør en informasjonsmessig provokasjon».

Det russiske nyhetsbyrået Interfax siterer kilder i Kreml på at president Vladimir Putin er orientert om alle hendelser knyttet til Prigozjin og at det gjøres nødvendige tiltak.

Sikkerhetstjenesten FSB sier de har åpnet sak mot Prigozjin for å ha oppfordret til væpnet opprør.

Lover å stoppe russisk hærledelse

Prigozjin lover videre å «stoppe» den øverste russiske hærledelsen og ber russere om å ikke yte motstand mot hans styrker.

– Den øverste ledelsen i det private militære selskapet Wagner har tatt en beslutning – ondskapen som det militære lederskapet i landet bærer med seg, må stoppes, sier Prigozjin og ber russerne beholde roen.

Samtidig bedyrer han at det ikke er snakk om et statskupp, men en «rettferdighetsmarsj».

– Vi er 25.000, sier Prigozjin og ber russere slutte seg til ham.

Prigozjins private hær har kjempet på russisk side i Ukraina siden invasjonen i februar i fjor og var blant annet sentral i kampene om byen Bakhmut.

Se video: Putins manøver vekket oppsikt

Your browser doesn't support HTML5 video. Putins manøver vekker oppsikt

Nye anklager om løgn

Tidligere kom Prigozjin med skarpe uttalelser mot Moskvas begrunnelse for Ukraina-invasjonen, som han sier var basert på løgner.

– Forsvarsdepartementet forsøker å føre samfunnet og presidenten bak lyset og fortelle en historie om Ukrainas gale aggresjon og at de planla å angripe oss med hele Nato, sier Prigozjin i en video på meldingstjenesten Telegram fredag.

Leiesoldat-lederen hevder det var helt andre grunner til krigsutbruddet i Ukraina.

– Krigen var nødvendig for at Sjojgu kunne bli marskalk … så han kunne få sin andre medalje som Helt av Russland. Krigen var ikke nødvendig for å pasifisere eller denazifisere Ukraina, sier Prigozjin.

Flere kritiske utfall

Han har flere ganger anklaget forsvarsminister Sergej Sjojgu og forsvarssjef Valerij Gerasimov for å være inkompetente, men dette er første gang han har avvist kjernen i Russlands argument for invasjonen i februar i fjor.

Prigozjin sier også at krigen var nødvendig for å skaffe materielle goder til fordeling blant den styrende eliten.

Wagnergruppen ledet an i kampene om den ukrainske byen Bakhmut, og Prigozjin fremstiller sin egen private hær som Russlands mest effektive kampstyrke.

Han har fått mye rom til å kritisere den russiske ledelsen, men ikke president Vladimir Putin, som han til sjuende og sist er avhengig av.

Stille fra Kreml

Samtidig går de siste utsagnene hans på tvers av argumentet Putin selv har brukt for å rettferdiggjøre invasjonen, nemlig å demilitarisere og avnazifisere et land som utgjorde en trussel mot Russland.

Presidenten har fremstilt konflikten som en eksistensiell kamp mot en vestlig allianse han hevder vil bruke Ukraina som en plattform for å ødelegge Russland.

Forsvarsdepartementet har foreløpig ikke kommentert utspillet om begrunnelsen for invasjonen og har også tidligere oversett klager og anklager fra Prigozjin. Kreml har tidligere avvist å kommentere Prigozjins utspill.