Litauisk politi starter ikke etterforskning mot Rammstein

NTB

Politiet i Litauen legger bort saken som dukket opp etter en konsert med det tyske bandet Rammstein i Vilnius.

Det settes ikke i gang etterforskning – verken mot bandet eller andre personer, opplyste statsadvokatens kontor i en uttalelse fredag.

Etter en konsert 22. mai la en kvinne fra Nord-Irland ut opplysninger i sosiale medier om at hun hadde blitt dopet ned og skadd i nærheten av konserten. Politiet har avhørt henne og et vitne, og de har også analysert data for å dokumentere og avklare forholdene.

Ifølge statsadvokaten er det ikke funnet bevis som kunne underbygge at kvinnen hadde blitt utsatt for fysisk vold eller psykisk tvang, tvangshandlinger av seksuell karakter, at hun var blitt tvunget til å bruke narkotiske stoffer eller at hun var ranet.

Etter at kvinnens poster ble spredt i sosiale medier, svarte bandet med en melding på Twitter.

– Vi kan ikke utelukke at det som hevdes, skjedde i vårt miljø. Vi er ikke kjent med noen offisielle undersøkelser av dette, skrev Rammstein.