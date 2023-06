Sommerstreik ved Heathrow unngått

Sommerens varslede streiker på storflyplassen Heathrow utenfor London er avblåst etter at flyplassens sikkerhetspersonell takket ja til et nytt lønnstilbud. Illustrasjonsfoto: Kin Cheung / AP / NTB

NTB

De varslede streikene ved London-flyplassen Heathrow i sommer er unngått etter at sikkerhetspersonellet på flyplassen aksepterte den nye tariffavtalen.

Det var varslet 31 dager med streik i sommer på det som er en av Europas travleste flyplasser. Fredag kom fagforeningen Unite med beskjeden som gjør at reisende til og fra Heathrow kan trekke et lettelsens sukk: Et nytt lønnstilbud er godkjent, og streikene blir ikke noe av.

Over 2000 ansatte har sagt ja til et tilbud som gir dem en lønnsvekst på mellom 15,5 og 17,5 prosent.

De siste månedene har det vært 18 dager med streik på flyplassen. Ledelsen hadde sagt at de skulle holde driften i godt gjenge tross de varslede konfliktene, men mange reisende har fryktet en gjentakelse av kaoset fra i fjor sommer. Da tok reisevirksomheten seg opp raskere enn ventet – og raskere enn bemanningen – etter pandemien, noe som førte til store forsinkelser ved flere flyplasser.

Storbritannia står fortsatt overfor streiker i flere andre sektorer. I juli har både lærere, jernbanearbeidere og unge leger varslet streik.