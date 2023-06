Nederland legger ned gassproduksjon i Groningen

NTB

1. oktober skrur Nederland igjen gasskranene ved Groningen-feltet for å unngå risiko for jordskjelv.

Regjeringen tok fredag avgjørelsen om å stenge gassfeltet nordøst i landet. Dermed oppfyller de løftet om rask avvikling av den allerede beskjedne produksjonen. Feltet er Europas største gassfelt og ett av de største i verden

Feltet drives av Shell og Exxon Mobil. Det inneholder fortsatt store gassreserver, men produksjonen er de siste årene redusert til et minimum fordi skjelv som knyttes til virksomheten, har ført til omfattende skader og betydelig bekymring. Et uvanlig kraftig skjelv i 2018 førte til at det ble bestemt at driften ved feltet skulle avvikles.

Produksjonsanlegget skal stenges permanent i 2024, men fram til det vil det være mulig å hente ut mer gass i ekstreme omstendigheter.

– Dersom det blir veldig kaldt og vi får problemer ved et lager, vil det være mulig å sette i gang produksjonen igjen. Men beslutningen er at produksjonen skal være null fra 1. oktober, sier gruveminister Hans Vijlbrief.