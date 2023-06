Britisk etterretning sier trente delfiner beskytter Sevastopol

NTB

Russland ser ut til å trene opp delfiner for å møte et eventuelt ukrainsk angrep mot Krim-halvøya, mener den militære etterretningstjenesten i Storbritannia.

Ifølge britene har Russland det siste året investert tungt i sikkerhetstiltak rundt den russiske svartehavsflåtens base i Sevastopol på Krim-halvøya.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina

– Dette inkluderer minst fire lag med nett og lenser over inngangen til havnen. De siste ukene har dette forsvaret også svært sannsynlig inkludert et økende antall trente sjøpattedyr, heter det i fredagens åpne rapport fra britenes militære e-tjeneste.

Satellittbilder tyder på at den russiske marinen har trent opp delfiner for å beskytte havnen, «trolig for å oppdage dykkere», heter det videre.

Se video: Her redder ukrainerne russiske soldater

Your browser doesn't support HTML5 video. Her redder ukrainerne russiske soldater

«Hvaldimir»

Ifølge britene har den russiske marinen tidligere benyttet hvithval og sel til en rekke oppdrag i arktiske farvann.

I 2019 dukket hvithvalen «Hvaldimir» opp i Norge, iført det som så ut til å være et feste for et lite kamera, merket «Equipment St. Petersburg». Det utløste et rykte om at det var snakk om en russisk spionhval.

I 2016 forsøkte det russiske forsvarsdepartementet å kjøpe fem delfiner for å trene dem om til militær bruk.

Amerikanske sjøløver

Både Sovjetunionen og USA benyttet delfiner til militære formål under den kalde krigen og trente dem blant annet opp til å finne ubåter, sjøminer og dykkere nær militære installasjoner.

En pensjonert sovjetisk oberst fortalte på den tiden at delfinene også ble trent opp til å feste sprengladninger på fiendtlige marinefartøy.

USAs marine sendte i 2003 trente sjøløver til Bahrain som et ledd i krigen mot terror etter angrepene mot New York og Washington.