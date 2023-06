Carl Bildt: – Putin kan ikke lenger vinne

Den tidligere svenske ministeren mener Donald Trump nå kanskje er et av Putins håp.

Sveriges tidligere utenriksminister Carl Bildt mener Russlands president Vladimir Putin nærmest har satt seg selv i en umulig posisjon.

Til den svenske avisen Expressen sier han at Putin ikke lenger kan vinne.

– Det er veldig vanskelig å se at han har noen ryddig vei ut av krisen. Han har satt seg selv i en nesten umulig posisjon – han kan ikke lenger vinne, men han vil ikke overleve politisk hvis han taper, sier Bildt.

– Lever nok i illusjonen

USAs tidligere president Donald Trump nærmet seg Putin og Russland i sin presidentperiode. Trump stiller som presidentkandidat igjen neste år, og det kan være et av Putins håp, ifølge Bildt.

– Foreløpig lever han nok i illusjonen om at noe som kan beskrives som en seier kan oppnås – kanskje er en retur for Donald Trump i USA det han nå håper på, sier han til Expressen.

Trump har flere ganger hevdet at Putin aldri ville invadert nabolandet om han fortsatt var president, og han har uttalt at han kunne stanset krigen på ett døgn.

Putin: Pause i motoffensiven

Den ukrainske motoffensiven er omsider i gang, men landets president Volodymyr Zelenskyj erkjente denne uken at framgangen på slagmarken går «tregere enn ønsket».

– Noen tror at dette er en Hollywood-film og venter resultater nå. Det er det ikke, sa Zelenskyj i et intervju med BBC.

Putin hevdet denne uken at det nå er en «pause» i offensiven og at Ukraina har lidd store tap sør i landet.

Han påsto også at Ukraina «allerede har forstått at de ikke har noen sjanse», samtidig som han erkjente at landet fortsatt har «offensivt potensial».