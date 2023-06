FSB hevder å ha avslørt forsøk på smugling av radioaktivt stoff til Ukraina

NTB

Den russiske sikkerhetstjenesten (FSB) sier de har pågrepet fem personer som skal ha forsøkt å kjøpe det radioaktive stoffet cesium-137 på vegne av en ukrainer.

Ifølge FSB ble de fem tatt på fersk gjerning da de forsøkte å kjøpe 1 kilo av det radioaktive stoffet på vegne av en ukrainsk statsborger. De skulle angivelig betale 38 millioner kroner for stoffet, ifølge nyhetsbyrået Tass.

FSB hevder at det radioaktive stoffet skulle fraktes til Ukraina og benyttes for å iscenesette en hendelse med masseødeleggelsesvåpen som Russland skulle få skylden for.

Opplysningene fra FSB er ikke bekreftet fra andre kilder.

Sjefen for Ukrainas militære etterretning, Kyrylo Budanov, hevdet tidligere i uka at Russland hadde plassert sprengladninger i reservoaret for kjølevann ved atomkraftverket i Zaporizjzja.

To dager senere hevdet president Volodymyr Zelenskyj at ukrainsk etterretning hadde fått opplysninger om at Russland planla et «terrorangrep» for å forårsake et radioaktivt utslipp fra kraftverket.

Kreml avviste dette som «nok en løgn» og viste til at inspektører fra Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) ga et godt skussmål da de nettopp besøkte kraftverket som har vært okkupert av russiske styrker i over et år.