Russisk diplomat okkuperer omstridt tomt i Canberra

NTB

Australia nekter Russland å bygge ny ambassade tett ved nasjonalforsamlingen i Canberra, til store protester fra Kreml. En russisk diplomat okkuperer nå tomta.

Den omstridte tomta der Russland vil bygge sin nye ambassade, ligger bare 400 meter fra Parliament House. Australsk etterretning frykter derfor at en bygning der vil kunne brukes til å spionere på de folkevalgte.

Russland har tidligere fått tillatelse til å bygge ambassade på tomta, men i forrige uke vedtok nasjonalforsamlinger en lov som innebærer at leieforholdet opphører og at byggeaktiviteten må stanses.

Siden har en enslig russer, iført solbriller og joggebukse, okkupert byggeplassen, mens den russiske ambassaden gjør et siste forsøk på å få vedtaket omgjort. Mannen bor i et lite skur, omgitt av bygningsmaterialer og ugress.

Diplomatisk immunitet

Australske kilder opplyser at mannen er diplomat, og han vil dermed kunne kreve diplomatisk immunitet dersom australsk politi går inn for å hente ham ut med makt.

Australias regjering kan imidlertid erklære den russiske diplomaten for persona non grata, noe som vanligvis innebærer at vedkommende får 48 timers frist til å forlate landet. Dersom han nekter, kan han bli pågrepet.

Dersom dette skjer, vil Russland rett nok kunne plassere en annen diplomat på tomta. Prosessen må da gjentas.

Vil unngå

– Jeg tror nok regjeringen vil være ivrig på å unngå et slikt scenario, sier Don Rothwell, en ekspert på internasjonal lov knyttet til Australian National University.

Russland hevder å ha brukt nærmere 60 millioner kroner på tomta siden de fikk leie den i 2008, men foreløpig er det bare gjerdet rundt og en bygning som står ferdig. Ifølge planen skal ambassadekomplekset bestå av flere bygninger.

Australsk politi har nå tatt oppstilling utenfor gjerdet rundt tomta, og statsminister Anthony Albanese lover at striden vil bli løst. Hvordan den skal løses sier han ingenting om.