Tre båter forliste ved Tunisia – minst tre døde

NTB

Minst tre personer omkom og minst 12 er savnet etter at tre båter forliste utenfor Tunisia torsdag.

Kystvakten reddet 152 andre i nærheten av den sørlige byen Sfax, ifølge det dommer Faouzi Masmoudi opplyser til Reuters.

De om bord på båtene var hovedsakelig afrikanske migranter. Båtene skulle krysse Middelhavet og var på vei til Italia da de forliste.

Ulykken skjer litt over en uke etter at en båt med over 500 personer om bord forliste utenfor Hellas. Rundt 100 personer er funnet i live etter at båten sank.