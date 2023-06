Wagner-gruppen vil rekruttere gamere

Wagner-leder Jevgenij Prigozjin sammen med to Wagner-soldater i Ukraina.

Leiesoldatgruppen ønsker å rekruttere personer som kan manøvrere droner.

Wagner-gruppen gjør nå et nytt grep for å tiltrekke seg nye rekrutter. Svenske Expressen skriver at gruppen nå har publisert annonser i sosiale medier i håp om å nå personer som spiller TV-spill.

Det er nemlig en del likheter mellom å manøvrere en drone og spillkontrollen til TV-spill, som for eksempel PlayStation og Xbox.

27.000 i måneden

De ønsker at søkerne skal være mellom 21 og 25 år, og advarer samtidig om at jobben ikke er noe spill.

– Du kommer til å være i krig, sier en rekrutterer, ifølge Expressen.

De som får jobben kan regne med å bli sendt til tjeneste i Ukraina eller land i Afrika hvor Wagner-gruppen opererer. Månedslønnen skal være på nærmere 27.000 norske kroner.

Gjentatte ganger kritisert strategien

Etter flere måneders kamp for å erobre byen Bakhmut, uttalte sjefen for Wagner-gruppen Jevgenij Prigozjin sist uke at det er usikkert om selskapet blir værende i Ukraina.

Wagner-gruppen er et privat, militært selskap med leiesoldater. Mange av soldatene skal ha blitt rekruttert fra russiske fengsler. Soldatene opererer ifølge observatører stort sett uavhengig av de øvrige russiske soldatene i Ukraina, og Prigozjin, har gjentatte ganger kritisert den russiske forsvarsledelsens strategi og prioriteringer i krigen.