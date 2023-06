Modi benektet diskriminering i møte med Biden

Indias statsminister Narendra Modi ble tatt imot med en klem da han kom til Det hvite hus for et møte med Joe Biden torsdag. Foto: Evan Vucci / AP / NTB

NTB

I møtet med Joe Biden avviste Indias statsminister at landets muslimske minoritet blir diskriminert. Narendra Modi sier også han vil jobbe for fred i Ukraina.

– Vi er fullstendig klar for å bidra på alle mulige måter til å gjenopprette freden. Helt siden begynnelsen har India lagt vekt på konfliktløsing, dialog og diplomati, sa Narendra Modi på en felles pressekonferanse med den amerikanske presidenten etter møtet i Det hvite hus.

India har sendt bistand til Ukraina siden krigsutbruddet for snaut halvannet år siden. Samtidig har inderne ikke vært like kritisk mot Russland som mange andre land. India har også økt importen av russisk olje i løpet av krigen.

– Ikke rom for diskriminering

Den indiske statsministeren stiller svært sjelden opp til pressekonferanser, og i Washington var det lagt opp til to spørsmål, ett fra amerikansk presse og ett fra en indiske journalist. Modi fikk spørsmål om diskriminering av Indias muslimske minoritet.

– Uansett kaste, tro, religion eller kjønn, diskriminering har ingen plass i samfunnet, sa Modi.

På forhånd var det varslet at Biden ville ta opp menneskerettighetssituasjonen i India, men uten å ta gjesten sin i skole.

– Jeg gleder meg til å diskutere hvordan vi kan styrke partnerskapet og bygge en fremtid sammen, tuftet på demokrati, menneskerettigheter, frihet og rettsstatlige prinsipper, sa Biden da de to omfavnet hverandre og kom med korte uttalelser før møtet. Han kom ikke med noen direkte kritikk av Modi eller India.

Negativ utvikling

Mange amerikanske politikere har reagert på at Modi hedres med et statsbesøk. Kritikerne sier demokrati, menneskerettigheter og pressefrihet har utviklet seg i feil retning siden statsministeren kom til makten i 2009.

Bidens nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan sa presidenten ville ta opp sine bekymringer med Modi, men la til:

– Spørsmålet om hvor politikken og de demokratiske institusjonene i India er på vei, er noe som avgjøres av indere i India. Det bestemmes ikke av USA, sier Sullivan.

Strategisk partnerskap

Tjenestemenn i Biden-administrasjonen mener besøket er som tatt ut av læreboken i diplomati. De påpeker at samarbeidet mellom USA og India vil bli avgjørende i de kommende tiårene, med tanke på blant annet klimaendringene og et Kina på vei opp og fram.

– Alles øyne er rettet mot verdens to største demokratier, India og Amerika. Jeg mener vårt strategiske partnerskap er viktig. Jeg er sikker på at det vil gi suksess å jobbe sammen, sa Modi på vei inn til møtet.

Kampfly, romfart og databrikker

På møtet ble det også inngått flere samarbeidsavtaler. En av dem gir amerikanske General Electric grønt lys til å produsere motorer til indiske kampfly i samarbeid med den statlige indiske flyprodusenten Hindustan Aeronautics. Kilder opplyste også at India får kjøpe et ukjent antall væpnede droner av typen MQ-9B SeaGuardians fra USA.

Modi sier de nære båndene mellom landene på forsvarsfeltet tyder på gjensidig tillit og at amerikansk teknologiinvesteringer i India er et tegn på det fremtidige forholdet mellom landene.

De to lederne undertegnet torsdag også avtaler om samarbeid innenfor romfart, og India vil bli en del av USA-ledede Artemis Accords, et program for å sende mennesker til månen innen 2025.

Den amerikanske databrikkeprodusenten Micron vil i henhold til en annen avtale investere over 8 milliarder kroner i en ny fabrikk i India. Den indiske staten skal etter planen også bidra, og Microns totale investeringer kan bli på nærmere 30 milliarder kroner.