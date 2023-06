Givere lover 700 milliarder kroner til gjenoppbygging av Ukraina

NTB

En konferanse om gjenoppbygging av Ukraina har ført til løfter om over 700 milliarder kroner til dette arbeidet, sier Storbritannias utenriksminister.

– Vi hadde ikke sett for oss at dette skulle være en konferanse for å legge fram løfter. Likevel, kan vi kunngjøre totalt 60 milliarder euro i løfter om støttet til Ukraina, sier utenriksminister James Cleverly, som var vert for konferansen.

Summen tilsvarer drøyt 700 milliarder kroner med dagens kurs. Cleverly sier løftene kommer fra stater og internasjonale organisasjoner og er ment som hjelp på kort og mellomlang sikt.

– På mellomlang sikt gir dette forutsigbar støtte som vil utløse den makroøkonomiske stabiliteten Ukraina trenger, sier den britiske ministeren.

– Vi begynner gjenoppbygging i år, vi venter ikke til krigen er over, sa Ukrainas statsminister Denys Sjmyhal på konferansen.

Han sa også at han setter pris på at nesten alle deltakerne støttet tanken om at Russland «må betale for forbrytelsene og ødeleggelsene de har forårsaket i Ukraina».

Brorparten av pengene som er lovet, er en bistandspakke fra EU verdt 50 milliarder dollar. USA lover å gi 1,3 milliarder dollar, særlig rettet mot infrastruktur og energisektoren.