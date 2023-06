Rettssak begynner mot Bolsonaro – kan miste retten til å stille til valg

NTB

Valgdomstolen TSE har begynt behandlingen av saken der Brasils ekspresident Jair Bolsonaro anklages for maktmisbruk for å påvirke valget.

Et mindre parti stevnet Bolsonaro for domstolen med anklager om at han misbrukte presidentembetet og myndighetenes kommunikasjonskanaler til å fremme egen valgkamp og så tvil om det brasilianske valgsystemet. Blir han dømt, kan Bolsonaro miste retten til å stille som presidentkandidat i 2026 – og alle andre politiske embeter.

Sentralt i søksmålet er et møte Bolsonaro hadde med en rekke utenlandske ambassadører forrige sommer. Møtet ble sendt på statlige TV- og radiokanaler direkte i over en time, noe partiet PDT mener var høyst utidig.

– Sterke beviser

Saken begynte torsdag med at en dommer leste opp sin rapport om saken. Det er satt opp ytterligere rettsmøter tirsdag og torsdag om en uke, men rettssaken kan vare i flere måneder.

– Bevisene mot ham er svært sterke. Jeg har aldri sett noen inkriminere seg selv så mye som Bolsonaro har gjort i sine direktesendinger, sier statsvitenskapsprofessoren Rodrigo Prando ved Mackenzie-universitetet i São Paulo.

Påsto valgsystemet ikke var pålitelig

Også aktor Paulo Gonet Branco har prosedert på at Bolsonaro bør fratas muligheten til å stille til valg. Branco mener ekspresidenten er skyldig i å villede velgere om en politigranskning av valget i 2018. Bolsonaro brukte etterforskningen til å påstå at valgsystemet og stemmetellingen i Brasil ikke er pålitelig.

– Jeg vil ikke miste mine politiske rettigheter. Jeg aner ikke om jeg skal være kandidat i lokalvalget neste år, eller stille til senatet eller som presidentkandidat i 2026, men for å være kandidat må jeg beholde mine politiske rettigheter, sa Bolsonaro til pressen onsdag.