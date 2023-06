Danske seilere reddet i Stillehavet etter hvalkollisjon

NTB

Åtte danske seilere er reddet i Stillehavet etter at båten deres kantret. Årsaken var en kollisjon med en eller to hvaler.

Hovedredningssentralen i Danmark ble varslet om hendelsen onsdag morgen etter at en mann som var om bord, fikk ringt datteren med en satellittelefon. Alle om bord kom seg over i redningsflåter da den 51 fot lange seilbåten kantret, skriver det danske forsvaret.

Satellittelefonen ble lokalisert til et sted i Stillehavet mellom Peru og Fransk Polynesia, og danske myndigheter kontaktet deretter hovedredningssentralen i Honolulu på Hawaii.

Onsdag ettermiddag meldte rederiet Maersk at de var i kontakt med et annet selskap som hadde et konteinerskip rundt ti timers seiling unna kollisjonsstedet, og at dette skipet satte kursen ditover. Danskene ble tatt opp på et fiskefartøy etter midnatt.