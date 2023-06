Russland varsler reservehær

Russland har ikke behov for å hyre flere frivillige til å kjempe i Ukraina.

Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu varsler i et møte med Russlands sikkerhetsråd at de væpnede styrker vil danne en reservehær. Det melder det russiske nyhetsbyrået RIA.

– Innen utgangen av juni vil det bli dannet en reservehær, og i den nærmete fremtid vil det bli dannet en militær enhet. De vil motta mer enn 3700 deler med utstyr, sier Sjojgu, ifølge RIA.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina

Se video: Brutalt skyttergrav-drama

Your browser doesn't support HTML5 video. Brutalt skyttergrav-drama: — Overgi dere, drittsekker! Les mer Lukk

– Fienden har redusert sine aktiviteter

Ifølge Sjojgu melder nå 1336 russere seg til militærtjeneste hver eneste dag, og forsvarsledelsen ser derfor ikke behov for å hyre flere frivillige til å kjempe i Ukraina.

Tidligere torsdag uttalte Sjojgu at de ukrainske styrkene nå regrupperer langs fronten etter å ha lidd store tap de siste dagene.

– Fienden har redusert sine aktiviteter og driver nå regruppering, sier Sjojgu til russiske medier. Ifølge ham har de ukrainske styrkene lidd «betydelige tap» de siste 16 dagene.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj medga onsdag at landets offensiv for å gjenerobre russiskokkuperte områder går «saktere enn ønsket». Fra ukrainsk side hevdes det imidlertid at Russland lider store tap.

Hard kritikk fra Wagner-sjefen

Lederen for Wagner-gruppen Jevgenij Prigozjin beskylder den russiske forsvarsledelsen for å lyve og unndra fakta fra president Vladimir Putin.

Sjojgu og forsvarssjef Valerij Gerasimov deler «pisspreik» med Putin og håper deres «løgner» er troverdige, sier Prigozjin i en video på Telegram.

Prigozjin har etter hvert blitt kjent for sine mange tirader på Telegram, mange av dem mot den russiske forsvarsledelsen. Senest i går anklaget han russiske ledere for å lyve til folket.

– Vi har tapt store områder, sa Wagner-sjefen.