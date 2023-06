Sjojgu: Ukrainas offensiv har stanset opp

NTB

De ukrainske styrkene regrupperer nå langs fronten etter å ha lidd store tap de siste dagene, hevder Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu.

– Fienden har redusert sine aktiviteter og driver nå regruppering, sier Sjojgu til russiske medier. Ifølge ham har de ukrainske styrkene lidd «betydelige tap» de siste 16 dagene.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj medga onsdag at landets offensiv for å gjenerobre russiskokkuperte områder går «saktere enn ønsket». Fra ukrainsk side hevdes det imidlertid at Russland lider store tap.

Ifølge Sjojgu melder nå 1336 russere seg til militærtjeneste hver eneste dag, og forsvarsledelsen ser derfor ikke behov for å hyre flere frivillige til å kjempe i Ukraina.