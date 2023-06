Macron: Fattige land bør ikke måtte velge mellom klimakamp og fattigdomsbekjempelse

NTB

Fattige land bør ikke måtte velge mellom å kjempe mot klimaendringene og mot fattigdom, sa Frankrikes president Emmanuel Macron da han åpnet et toppmøte om klimafinansiering i Paris torsdag.

– Dagens system er ikke helt i stand til å håndtere verdens utfordringer, sa Macron.

Blant deltakerne på torsdagens toppmøte er ledere for en rekke afrikanske land, Kinas statsminister Li Qiang, og Brasils president Lula da Silva.

Målet er å styrke krisefinansieringen for fattige land, snakke om reformer i verdens finanssystemer, og frigjøre midler for å håndtere klimaendringene. Målet er at fattige land ikke skal måtte velge mellom kampen mot klimaendringer og kampen mot fattigdom.

– Politikere og land bør aldri måtte velge mellom å bekjempe fattigdom og å beskytte planeten, sa Macron til de frammøtte.

Rir tre hester

Toppmøtet «Summit for a New Global Financial Pact» i Paris skal etter planen danne et konsensus på toppnivå om initiativer som for øyeblikket står fast i organer som G20, klimatoppmøtene COP, IMF, Verdensbanken og FN. De skal skape framdriftsplaner som kan brukes gjennom de neste to årene om alt fra gjeldslettelser til klimafinansiering.

Blant sakene man skal ta opp er en rekke forslag fra en gruppe utviklingsland, det såkalte Bridgetown-initiativet. Denne gruppa ledes av Barbados og statsminister Mia Mottley.

For mange fattige land, særlig i Afrika. har koronapandemien ført til at man rir tre hester der man tidligere «bare» forsøkte å ri to. I tillegg til at man skal bekjempe klimaendringene og gjennomføre et grønt energiskifte, havnet mange i en dyp gjeldskrise idet verdensøkonomien stanset opp, samtidig som rentene tikket og gikk.

Ingen planer om å ta opp Ukraina

Velstående land har ennå ikke bidratt med klimafinansieringen de tidligere har lovet. Et løfte om å mobilisere 100 milliarder dollar i året er ikke blitt oppfylt, og håpet er at toppmøtet vil bidra til sterkere forpliktelser.

I tillegg ventes noen verdensledere å støtte opp om forslag som har stått stille i lang tid, blant annet skatt på utslipp i shippingbransjen.

Frankrike har ingen planer om å ta opp krigen i Ukraina, ettersom mange utviklingsland har et annet syn på denne enn man har i Vesten. Samtidig ventes det at de afrikanske lederne som nylig var på mekleroppdrag i Kyiv og Moskva, gir tilbakemeldinger til Macron.