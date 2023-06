Stoltenberg: Utfordrende å forene klima og forsvar

NTB

Nato-sjef Jens Stoltenberg sier alliansen står overfor flere utfordringer med å takle klimaendringene samtidig som at medlemslandene har effektive kampstyrker.

Verdens væpnede styrker er blant de største forbrukerne av drivstoff og olje som bidrar til klimagassutslipp. Hoveddilemmaet Nato står overfor, ifølge Stoltenberg, er det vanskelige valget mellom et klimavennlig eller et sterkt forsvar.

I et intervju med nyhetsbyrået AP sier han at Nato må forene behovet for effektive og sterke væpnede styrker med behovet for å ha klimavennlige væpnede styrker.

– Klimaendringer er en gjør eksisterende kriser verre. De øker konkurransen rundt knappe ressurser som mat og land, og får millioner av mennesker til å forlate landet sitt. Så alt dette påvirker sikkerheten vår, sier Stoltenberg.

Sårbare

I sitt nye strategiske konsept som ble kunngjort i fjor, anerkjente forsvarsalliansen for første gang klimaendringene som en avgjørende utfordring i vår tid, med en dyp innvirkning på de allierte landenes sikkerhet.

Konseptet pekte på at de 31 medlemslandene alle er sårbare for klimaendringer, og at Natos militære styrker blir tvunget til å operere under mer ekstreme klimaforhold og blir i økende grad oppfordret til å delta i katastrofeinnsats.

Ifølge Stoltenberg er den beste måten å oppnå balanse å utvikle teknologi og sikre at de væpnede styrkene tar del i energiomstillingen som pågår. Nato har etablert et innovasjonsfond og et senter for ekspertise på klimaendringer for å hjelpe til med utviklingen av slik teknologi.

Parallelle systemer

Men Nato kan ikke gå fra 100 prosent fossilt drivstoff til nullutslippsteknologi over natten, sier Stoltenberg.

– Over tid vil vi ha parallelle systemer som vil øke kostnadene og det vil være logistikkproblemer når det gjelder å forsyne motorer, stridsvogner og skip med forskjellige typer drivstoff og deler, sier Stoltenberg.

– Det andre dilemmaet er å sørge for at systemene fungerer sammen. Dersom ulike land bruker ulike systemer som delvis er fossile og delvis nye typer teknologi, vil spørsmål rundt utskifting og interoperabilitet bli enda vanskeligere.

Stoltenberg mener sikkerhet er kjernen i kampen mot klimaendringene. Fred og stabilitet trengs for at land kan samarbeide seg imellom og gjøre en meningsfull global innsats for å redusere klimagassutslippene, sier han.

– Dersom allierte land eller Ukraina ble tvunget til å velge mellom klimavennlige eller effektive væpnede styrker, ville alle valgt det siste fordi det handler om vår sikkerhet. Utfordringen er å forene de to målene på lang sikt, sier Stoltenberg.