Lekkasjemistenkt i USA nekter straffskyld

NTB

21-åringen som er tiltalt for å ha lekket topphemmelige Pentagon-dokumenter i et nettpratforum, har erklært seg ikke skyldig i alle tiltalepunktene mot ham.

Jack Teixeira er tiltalt på seks punkter for å ha tatt med seg og delt gradert informasjon knyttet til nasjonalt forsvar. Hvert av tiltalepunktene har en strafferamme på inntil 10 års fengsel. I et rettsmøte onsdag erklærte han seg ikke skyldig i hvert av dem, ifølge rettsdokumenter.

Advokaten hans ba om at Teixeira skulle bli løslatt i påvente av rettssaken, men dommeren avviste forespørselen.

Teixeira ble pågrepet 13. april og siktet for å ha lekket graderte CIA- og Pentagon-dokumenter på nettet da han jobbet som IT-spesialist på en militærbase for U.S. Air Force National Guard (USANG), en reservestyrke knyttet til USAs luftforsvar.

Lekkasjen omtales som den alvorligste i USA etter Wikileaks-lekkasjene i 2010.