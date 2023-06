Russisk analytiker: Russland bør iverksette et atomvåpen-angrep i Europa

En tidligere rådgiver for Vladimir Putin mener Russland står overfor «en vanskelig, men nødvendig beslutning».

Den russiske utenriksanalytikeren Sergej Karaganov (70) mener Russlands ledelse kan bli nødt til å ta et vanskelig valg.

I en artikkel publisert i den russiske avisen Profil og i det utenrikspolitiske tidsskriftet Russland i global politikk, redegjør han for at Russland bør iverksette et forebyggende atomangrep på Europa. Det skriver dansk TV 2.

Tidligere Putin-rådgiver

Artikkelens overskrift lyder som følgende: «En vanskelig, men nødvendig beslutning».

– Vi blir nødt til å gjenopprette troverdigheten til atomavskrekking, skriver han.

Karaganov mener et atomangrep må til for å vise at Vesten, særlig USA, at russerne mener alvor når de sier at røde linjer ikke skal krysses, og at trusler ikke bør ignoreres.

Karaganovs utspill bærer preg av klassisk russisk propaganda, skriver dansk TV 2.

Han har tidligere vært rådgiver for tidligere president Boris Jeltsin og nåværende president Vladimir Putin. Karaganov skal fortsatt ha tette bånd til Putin og utenriksminister Sergej Lavrov.

Gjentatte trusler

Mens krigen i Ukraina har pågått, har det stadig kommet trusler fra Russland om atomvåpen.

I fjor høst uttalte Putin at det ikke er nødvendig for Russland å benytte atomvåpen i Ukraina, og at landet heller aldri har diskutert muligheten for bruk av slike våpen.

Putin hevdet videre at uttalelsene fra ham og andre russiske ledere om atomvåpen kun var svar på uttalelser fra vestlige ledere.

– Vi har aldri sagt noe om at Russland vurderer proaktiv bruk av atomvåpen. Vi har bare hintet som svar på uttalelser fra vestlige ledere, sa han i en tale.