EU-parlamentariker tiltalt for korrupsjon og utlevert

NTB

EU-parlamentarikeren Andrea Cozzolino, som granskes for sin rolle i korrupsjonsskandalen Qatargate, er blitt utlevert til Belgia.

Italieneren er tiltalt for offentlig korrupsjon og hvitvasking. Han meldte seg for belgisk politi, men ble løslatt under visse vilkår, ifølge Reuters.

Cozzolino har avvist alle anklager, men ble pågrepet i Italia i februar. Han tilhører parlamentets sosialdemokratiske gruppe og har representert det sørlige Italia siden 2009.

Qatargate-skandalen er den største korrupsjonssaken i EU på flere tiår og har fått unionen til å trappe opp arbeidet for mer effektivt antikorrupsjonsarbeid. I desember 2022 pågrep belgisk politi flere EU-parlamentarikere og fant mer enn 1,5 millioner euro (rundt 17 millioner kroner) i kontanter. Qatar og Marokko skal ha stått bak forsøkene på å bestikke EU-parlamentarikere, men avviser i likhet med Cozzolino alle anklager.

Mandag led etterforskningen et tilbakeslag da en av dommerne som leder etterforskningen måtte trekke seg. Michel Claise har en sønn som hadde drevet forretninger med en EU-parlamentariker som har vært innblandet i etterforskningen. Likevel håper Belgias statsadvokat at etterforskningen blir ferdig i løpet av året.