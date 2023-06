29 skadd i eksplosjonen i Paris – to skal være savnet

NTB

29 personer er skadd i den voldsomme eksplosjonen som rammet en bygning i Paris onsdag, opplyser politiet. To personer skal være savnet i ruinene.

Eksplosjonen skjedde i 5. arrondissement, i nærheten av kjente landemerker som Jardin du Luxembourg, Pantheon og det berømte universitetet Sorbonne. Brannen som oppsto etter eksplosjonen, ble brakt under kontroll etter relativt kort tid. Vinduer ble knust så langt unna som 400 meter fra åstedet.

Politiet opplyser til AFP at totalt 29 personer er skadd i hendelsen, og at tilstanden er alvorlig for fire av dem. Franske medier har tidligere oppgitt andre tall. Det skal fortsatt være to personer som ikke er gjort rede for, og redningsmannskapene leter nå under ruinene av bygningen.

Sterk gasslukt

Årsaken til eksplosjonen er ikke kjent, men flere vitner har fortalt om en sterk gasslukt i området. Bydelens viseordfører Edouard Civel skriver på Twitter at det dreier seg om en gasseksplosjon, men det er ikke bekreftet av andre offisielle kilder.

Bygningen der eksplosjonen skjedde huser en amerikansk musikkskole, ifølge avisa Le Parisien. Bydelens ordfører Florence Berthout forteller imidlertid at det er en moteskole som er rammet.

En hel bygningsfasade raste ut i veien, og bilder fra åstedet viser store ødeleggelser. Le Parisien skriver videre at det er drøyt 20 familier som mangler tak over hodet for kvelden.

Flere gasseksplosjoner de siste årene

Kommunen har satt krisestab, og Paris' ordfører Anne Hidalgo har besøkt stedet. Over 200 brannfolk er satt inn.

En rekke mennesker har lagt ut bilder og videoer av eksplosjonen og brannen i sosiale medier. Civel oppfordret også folk til å holde seg unna området. En stasjon på lokaltognettet RER er stengt inntil videre.

Det har vært flere gasseksplosjoner i Paris de siste årene. I januar 2019 førte en lekkasje i en underjordisk gassledning til en brann nordøst i byen, der fire mennesker døde.