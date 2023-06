WSJ: Kinesiske styrker kan ende opp rett ved USA

Amerikanske etterretningsfolk tror grepet kan være et svar på USAs involvering rundt Taiwan. Her kinesiske soldater på øvelse i Russland i 2022.

Kina planlegger å etablere et nytt felles militært treningsanlegg på Cuba, skriver Wall Street Journal.

Ifølge Wall Street Journal (WSJ) har Kina og Cuba planer om å opprette et militært treningsanlegg på Cuba. Informasjon om dette skal avisa ha fått fra amerikanske myndighetskilder.

Cubas hovedstad ligger bare rundt 160 kilometer unna den amerikanske byen Key West i Florida i USA. Kinesiske styrker kan dermed ende opp svært nærme den amerikanske delstaten.

Kan huse styrker på permanent basis

Ifølge en amerikansk tjenesteperson WSJ har snakket med kan anlegget huse kinesiske styrker på permanent basis, samt utvide den kinesiske etterretningen mot USA. Det skriver Insider som siterer WSJ.

Hvor store styrker det er snakk om er ukjent.

Forhandlingene om treningsanlegget pågår mellom Kina og Cuba. Amerikanske myndigheter har tatt opp det de amerikanske mediene omtaler som et problem med kinesiske og cubanske myndigheter, skriver den amerikanske avisen Politico.

Talsperson for det kinesiske utenriksdepartementet Mao Ning sa under en pressekonferanse tirsdag at hun ikke var klar over forhandlinger pågår.

– Vi håper relevante parter vil fokusere sin tid og innsats på å gjøre ting som bidrar til gjensidig tillit og regional fred, stabilitet og utvikling, sa hun under pressekonferansen.

Etterretning: Kan være et kinesisk svar

Ifølge tjenestepersoner i amerikansk etterretning WSJ har snakket med opplyser at de tror opprettelsen av treningsanlegget er et svar på USAs militære involvering på og rundt øynasjonen Taiwan.

Taiwan ligger rundt 160 kilometer unna Kina, dermed rundt samme distanse som mellom Cuba og USA. Kina og Taiwan har vært atskilt siden 1949 da kommunistene vant den kinesiske borgerkrigen og overtok makten på fastlandet. De beseirede nasjonalistene søkte tilflukt på øya Taiwan. Kina anser øya som en del av sitt territorium. FN, Norge og det store flertallet av verdens land forholder seg til dette «ett Kina-prinsippet».

Tidligere i juni hevdet USA at Kina har hatt en spionbase på Cuba siden tidligst 2019. Amerikansk etterretning opplyser at spionbasen har vært ledd i Kinas ønske om å øke etterretningskapasitetene på global basis.