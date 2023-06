Forbud mot WWF i Russland

NTB

Verdens naturfond (WWF) får ikke lenger drive virksomhet i Russland etter at miljøorganisasjonen ble stemplet som «uønsket».

Russlands riksadvokat anklager WWFs russiske avdeling for å utgjøre «sikkerhetstrusler i den økonomiske sfæren».

I en uttalelse onsdag beskyldes organisasjonen også for å ha lansert «tendensiøse» kampanjer mot russisk energi-, olje- og naturgassindustri med mål om å hindre Russlands økonomiske utvikling.

I mai ble miljøorganisasjonen Greenpeace utsatt for samme behandling.

I mars ble WWF stemplet som «utenlandsk agent», slik også medier og menneskerettsorganisasjoner er blitt utsatt for. Myndighetene hevdet samtidig at WWF forsøkte å påvirke russisk politikk ved hjelp av sitt «angivelige arbeid for å beskytte naturen og biologisk mangfold».