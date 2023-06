Fengselsdom i Sverige for italiensk skandalekirurg

Den italienske kirurgen Paolo Macchiarini er dømt til tre års fengsel for grov mishandling. Saken dreier seg om tre pasienter som fikk operert inn syntetiske luftrør og døde etter store komplikasjoner. Les mer Lukk

NTB

Kirurgen Paolo Macchiarini er i Sverige kjent skyldig i tre tilfeller av grov mishandling for å ha implantert syntetiske luftrør. Han får to og et halvt års fengsel.