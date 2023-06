Von der Leyen: EU har et særlig ansvar for Ukraina

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen sier unionen har et særansvar for Ukraina, og at hun ikke er i tvil om at landets framtid er i EU. Foto: Leah Mills / AP / NTB

NTB

EU har på lengre sikt et spesielt ansvar for Ukraina, sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen da hun la fram investeringsplaner for landet.