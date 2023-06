Kina: Bidens diktator-utspill er åpenbar politisk provokasjon

Kinas utenrikstalsperson Mao Ning sier at det å kalle president Xi Jinping for diktator er en åpenbar politisk provokasjon. Tirsdag gjorde USAs president Joe Biden nettopp det. Foto: Andy Wong / AP / NTB

NTB

USAs president Joe Biden beskrev Kinas president Xi Jinping som en diktator tirsdag. Utspillet er en åpenbar politisk provokasjon, svarer Kina.

Bidens utspill kom da han snakket om hendelsen med den kinesiske ballongen som ble skutt ned over USA tidligere i år.

– Grunnen til at Xi Jinping ble veldig opprørt da jeg skjøt ned den ballongen med to kassebiler fulle av spionutstyr, var at han ikke visste at den var der, sa Biden.

– Det er en stor ydmykelse for diktatorer når de ikke vet hva som skjer. Det var ikke meningen at den skulle være der den var. Den ble blåst ut av kurs, fortsatte han.

– Det er en åpenbar politisk provokasjon. Kina uttrykker sin sterke misnøye og motstand. De amerikanske utspillene er ekstremt absurde og uansvarlige, sier talsperson Mao Ning i det kinesiske utenriksdepartementet.

Bidens utspill kom etter at utenriksminister Antony Blinken var på besøk i Beijing for å bedre forholdet mellom supermaktene.