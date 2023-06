Russland: Skjøt ned droner på vei til Moskva

NTB

Russland har skutt ned to droner som var på vei til militære lagerbygninger i Moskva-området, opplyser guvernøren i regionen, Andrej Vorobyov.

– Restene av dem er funnet. De forårsaket ingen skader og ingen ble skadd, sier Vorobyov.

De to dronene skal ha vært på vei mot et militært lager nær landsbyen Kalininets sørvest for Moskva da de ble skutt ned.

Ytterligere én drone ble skutt ned nær landsbyen Lukino, blir det opplyst på flere statlige russiske Telegram-kanaler.

Det russiske forsvarsdepartementet anklager Ukraina for å stå bak det som omtales som «et mislykket terroristangrep» og opplyser at de tre dronene ble stanset ved hjelp av «radio-elektroniske midler».

Ukraina kommenterer sjelden angrep mot mål i Russland og har verken benektet eller bekreftet at de tre dronene kom fra dem.

Ukrainske talsmenn har tidligere fastholdt at landet etter den russiske invasjonen i februar i fjor er i sin fulle rett til å gjennomføre slike angrep.

I desember hevdet Russland å ha skutt ned ukrainske droner som var på vei mot militære flybaser i de to vestlige regionene Saratov og Rjazan.

Ukrainske droner har også gjentatte ganger blitt skutt ned på vei til, eller i Moskva. I mai ble to slike droner skutt ned over Kreml.