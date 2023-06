Musk sier Tesla vil etablere seg i India så fort som mulig

NTB

Tesla-sjef Elon Musk sier at elbilprodusenten vil etablere seg i India så fort som overhodet mulig etter en samtale med landets statsminister Narendra Modi.

– Det var fortreffelig og en veldig god samtale, sa Musk til pressen da han ble spurt om møtet sitt med Modi tirsdag.

Under møtet skulle Musk orientere Modi om sine planer om å etablere en produksjonsbase for elbilene i India, ifølge det en kilde opplyser til Reuters. Nyhetsbyrået meldte i mai at Tesla har vært i samtaler med den indiske regjeringen om intensiver for å etablere en bil- og batterifabrikk i India.

– Jeg har troen på at Tesla vil komme på plass i India så fort som overhodet mulig, sa Musk videre.

Modi er denne uken på besøk i USA og skal besøke president Joe Biden i Det hvite hus.