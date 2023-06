Biden sier KI-risikoen må håndteres

NTB

Risikoen kunstig intelligens utgjør for den nasjonale sikkerheten og økonomien må håndteres, sier USAs president Joe Biden.

– Vi er forpliktet til å ivareta amerikanernes rettigheter og sikkerhet samtidig som personvernet blir beskyttet, til å ta for oss forutinntatthet og feilinformasjon, for å sørge for at KI-systemer er trygge før de tas i bruk, sa Biden på et arrangement i San Francisco tirsdag.

Der diskuterte han kunstig intelligens med flere representanter fra sivilsamfunnet som tidligere har kritisert innflytelsen til store teknologiselskaper. President la til at han ønsker seg råd fra eksperter på området.

I forrige uke ble et forslag til KI-regulering vedtatt i EU-parlamentet, og mange land vurderer nå hvordan de skal håndtere den raske framveksten av produkter og tjenester som benytter seg av kunstig intelligens.