Ett år siden USAs høyesterett fratok kvinner retten til selvbestemt abort

Ett år etter at amerikansk høyesterett opphevet Roe vs. Wade, den 50 år gamle kjennelsen som sikret føderal rett til abort i USA, har en rekke delstater innført tilnærmet forbud. Meningsmålinger viser imidlertid at et klart flertall i USA er tilhengere av retten til selvbestemt abort. Foto: AP / NTB

NTB

Ett år har gått siden USAs høyesterett opphevet Roe vs. Wade-kjennelsen. Delstat etter delstat har siden innskrenket kvinners rett til selvbestemt abort.

14 amerikanske delstater styrt av republikanere har siden høyesterettskjennelsen 24. juni i fjor innført nærmest totalforbud mot abort. Dette til tross for at meningsmålinger viser at amerikanere flest er tilhengere av selvbestemt abort i de aller fleste tilfeller.

Da høyesterettskjennelsen som hadde sikret amerikanske kvinner rett til selvbestemt abort ble opphevet for ett år siden, var statsminister Jonas Gahr Støre en av dem som reagerte sterkt. Et menneskerettighetsbrudd som vil skape større ulikhet mellom folk, slo han fast overfor NTB.

– Dette er vedtak som går imot hva flertallet i USA mener om abort, konstaterte Støre.

Varsler markering

Lørdag vil årsdagen for høyesterettskjennelsen bli markert av både tilhengere og motstandere av selvbestemt abort i USA.

I Washington har organisasjonen Women's March varslet demonstrasjon. De vil også rette søkelyset på delstater der republikanerne ikke har lyktes med å stramme inn abortlovgivningen.

– Vi vil løfte fram seirene vi har hatt det siste året, men det er selvfølgelig en dyster dag for oss, medgir organisasjonens leder Rachel Carmona.

Flere organisasjoner deltar i markeringen i Washington, der målet også er å legge en demper på abortmotstandernes feiring, sier hun.

Harris holder tale

Visepresident Kamala Harris skal på årsdagen lørdag holde tale i Charlotte i North Carolina. Der vil hun ifølge Det hvite hus ta til orde for nasjonal lovgivning som beskytter retten til selvbestemt abort.

Med dagens sammensetning i Kongressen er det imidlertid lite som tyder på at Demokratene vil vinne fram med et forslag til slik lovgivning.

Republikanerne i North Carolina vedtok derimot nylig en ny lov som forbyr abort etter 12. svangerskapsuke, mot 20. svangerskapsuke i dag. Den loven trer i kraft uka etter visepresidentens besøk.

Samarbeider med Conway

Organisasjonen Susan B. Anthony Pro-Life America, som kjemper for abortforbud i USA, innleder nå et samarbeid med Donald Trumps tidligere rådgiver Kellyanne Conway, opplyser en talsperson.

Conway skal ifølge organisasjonen jobbe aktivt opp mot republikanske kandidater, trene dem i å komme på offensiven og sørge for framdrift i kampen for abortforbud, heter det.

Republikanerne sikret seg under mellomvalget i november et knapt flertall i Representantenes hus i Kongressen, men gjorde det dårligere enn forventet.

Partistrateger i begge partier mener at dette delvis kan tilskrives abortsaken fordi mange kvinner som støtter selvbestemt abort, ga sin stemme til Demokratene.

Valgkampsak

Både motstandere og tilhengere av selvbestemt abort har gjort det klart at de vil gjøre abortspørsmålet til en sentral sak i valgkampen foran neste års kongress- og presidentvalg.

Susan B. Anthony Pro-Life America oppfordrer republikanere som stiller til valg, å gå inn for et føderalt abortforbud etter 15. svangerskapsuke.

Demokratene lover derimot kamp mot slik innskrenkning av retten til selvbestemt abort, og president Joe Biden er en uttalt motstander.

64 prosent av de spurte i en meningsmåling Ipsons utførte for Reuters i mai, sa at det er mindre sannsynlig at de vil støtte en presidentkandidat som vil innskrenke retten til selvbestemt abort.

36 prosent sa at det er mer sannsynlig at de vil støtte en slik kandidat.

Lover kamp

Et av de første og største slagene i abortkampen vil trolig stå i delstater som Virginia, en av sørstatene som i dag har minst restriktiv abortlovgivning. Der skal det alt i november i år velges ny delstatsforsamling. Det sier Christina Reynolds, som er talsperson for organisasjonen Emily's List. De støtter kvinnelige kandidater blant Demokratene som kjemper for retten til selvbestemt abort.

Virginias republikanske guvernør Glenn Youngkin ønsker å innskrenke retten til abort, men Demokratene har et knapt flertall i senatet i delstaten og har hittil blokkert dette.

Emily's List lover å kjempe for å sikre at Demokratene beholder flertallet i senatet, og de håper også at de skal kapre flere plasser i representantenes hus i Virginia.

Mobiliserer

Den største liberaliseringen av abortlover det siste året har funnet sted i Michigan og Minnesota. Der kontrollerer Demokratene begge kamre i delstatsforsamlingene og også har guvernørpostene, sier Reynolds.

NARAL Pro-Choice America, en annen organisasjon som deltar under lørdagens markering i Washington, mobiliserer nå sine 4 millioner medlemmer. De skal samle underskrifter og ringe rundt for å hente støtte til lovendringer i delstater som Ohio, for å beskytte retten til selvbestemt abort der, sier en av lederne, Ryan Stitzlein.

– Abort har vært hovedsak i hvert eneste valg siden høyesterettskjennelsen for ett år siden, og det er en stor og motiverende faktor. Vi forventer at det fortsatt kommer til å være det, sier han.

Vag Trump

Donald Trump har hittil vært forsiktig med å profilere seg selv i abortsaken, vel vitende om at konservative republikanere er i utakt med amerikanere flest. I forrige måned tok han likevel æren for at høyesterett for ett år siden opphevet Roe vs. Wade-kjennelsen.

– Jeg var i stand til å drepe Roe vs. Wade, noe som sjokkerte alle, sa han under et valgkampmøte.

Han tok også æren for at en rekke delstater siden har innført tilnærmer forbud mot abort, men har høstet kritikk for å hevde at det må være opp til hver enkelt delstat å avgjøre spørsmålet.

Nylig fikk han spørsmål fra CNN om hvordan USAs føderale lovgivning bør være på området, og om han selv stiller seg bak kravet om abortforbud

– Jeg tror på unntakene, hensynet til morens liv, voldtekt og incest, lød svaret.