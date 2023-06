USA har overvurdert verdien av militærhjelp til Ukraina

NTB

USA har overvurdert verdien av militært utstyr sendt til Ukraina med mer enn 6 milliarder dollar, melder landets forsvarsdepartement.

Under en revisjon ble det funnet uoverensstemmelser i verdivurderingene av utstyr sendt fra USA til Ukraina i etterkant av Russlands invasjon, sa pressesekretær Sabrina Singh i forsvarsdepartementet på en pressekonferanse tirsdag.

– I et betydelig antall tilfeller ble det brukt kostnader knyttet til å erstatte utstyret i stedet for netto bokført verdi, noe som gjorde at verdien av utstyret sendt fra USAs beholdning til Ukraina ble overvurdert, sa Singh.

Departementet har beregnet overvurderingen til 6,2 milliarder dollar for 2022 og 2023. Summen tilsvarer rundt 66 milliarder norske kroner.

Singh understreket samtidig at verdivurderingsfeilene ikke innsnevrer USAs støtte til Ukraina.