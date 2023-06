Russiske tropper omgjør stridsvogner til bilbomber

Taktikken slaktes av en pensjonert amerikansk general.

Mens Ukrainas motoffensiv pågår for fullt, tester russiske tropper ut en ny, eksplosiv taktikk. Å omgjøre stridsvogner til massive bilbomber.

En ny video viser en eldre russisk stridsvogn ute på en åpen slette i Ukraina. Stridsvognen stoppes i sin ferd av det som ser ut til å være en landmine. Ukrainske styrker som er posisjonert i et skogholt foran stridsvognen, avfyrer angivelig en rakettdrevet granat, og treffet utløser en massiv eksplosjon og en eksplosjonsbølge, trolig forårsaket av flere tonn med eksplosiver, skriver Business Insider.

Se video:Her redder ukrainerne russiske soldater

Your browser doesn't support HTML5 video. Her redder ukrainerne russiske soldater

– Idiotisk

Den tidligere generalen i det amerikanske forsvaret, Mark Hertling, slakter taktikken. Les mer Lukk

Ifølge en russisk offiser som hadde ansvar for operasjonen, skal en sjåfør ha satt seg inn i stridsvognen rundt 300 meter fra «fienden». Deretter skal han ha satt kursen for stridsvognen, før han hoppet ut og lot den kjøre av gårde. Det skriver det statlig eide russiske mediet Ria Novosti.

Mark Hertling, en pensjonert general fra det amerikanske forsvaret, nå militæranalytiker hos CNN, slakter taktikken.

– Last en stridsvogn full av eksplosiver, få en frivillig til å kjøre den for så å hoppe ut. For en idiotisk måte å utføre pansrede operasjoner på av russerne, skriver han på Twitter.

– Dersom disse bildene viser seg å være sanne, er dette en ny russisk taktikk russerne bruker. Å eksplodere eldre stridsvogner i frontlinjene. Det virker ærlig talt litt latterlig, sier Hertling til CNN.

Hevder Ukraina led betydelige tap

Ifølge Hugo Kaaman, en ekspert på improviserte eksplosive kjøretøy, er bilbomber typisk brukt av teknisk svakere styrker som mangler luftstøtte som kan ta ut fiendens tyngre kjøretøy.

Russland på sin side, har tilgang til et solid luftforsvar, men slik Ukraina har forsvart seg, har de russiske luftstyrkene sett seg nødt til å operere lengre unna frontlinjene.

Ifølge Ria Novosti skal Ukraina ha lidd betydelige tap etter eksplosjonen, men dette er ikke verifisert fra uavhengig hold.