Tre ukrainske krigsfanger som ble sendt til Ungarn er tilbake i hjemlandet

NTB

Tre av de elleve ukrainske krigsfangene som ble hemmelig utvekslet fra Russland til Ungarn, er nå brakt tilbake til Ukraina, ifølge landets myndigheter.

Ifølge talspersonen Oleg Nikolenko i Ukrainas utenriksdepartement er disse allerede tilbake i Ukraina og får den hjelpen de trenger.

Mandag uttalte Ukraina at Ungarn nektet dem å opprette kontakt med krigsfangene.

– Alle forsøk fra ukrainske diplomater de siste dagene på å opprette direkte kontakt med de ukrainske statsborgerne har mislykkes, skrev ukrainsk UDs talsperson Oleg Nikolenko på Facebook.

Ungarns statsminister Viktor Orban har knyttet sterke politiske og økonomiske bånd til Russland, og disse har ikke blitt kuttet etter invasjonen av Ukraina i fjor. Ungarske myndigheter opplyste 9. juni at de hadde tatt imot elleve ukrainske krigsfanger fra Russland.

Orbans stabssjef ble mandag sitert på at soldatene ankom Ungarn frivillig, og at de kan forlate landet når de selv vil. Nikolenko skrev imidlertid at de mislykkede forsøkene på å opprette kontakt, samt informasjon fra slektninger av krigsfangene, tilsa at krigsfangene ikke er frie.