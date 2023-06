Island setter hvalfangst på pause

NTB

Islands fiskeriminister kunngjorde tirsdag at landet stanser hvalfangsten fram til 31. august på grunn av bekymringer om dyrevelferd.

Det er trolig slutten på kommersiell hvalfangst i landet. Fiskeri- og landbruksminister Svandis Svavarsdottir kunngjorde pause i hvalfangsten etter at en statlig utredning hadde kommet fram til at den ikke er i henhold til lovverket om dyrevelferd.

Tidligere i år uttalte det siste hvalfangstselskapet på Island, Hvalur, at dette trolig blir deres siste sesong, ettersom det er stadig mindre penger å hente i fisket. Islandsk lov tillater hvalfangst fra midten av juni til midten av september, og myndighetene har teknisk sett kun satt den på pause til slutten av august. Det er imidlertid lite trolig at Hvalur drar ut på jakt så sent i sesongen.

Utredningen som Svavarsdottir baserer seg på, stammer fra det islandske mattilsynet, skriver rikskringkasteren RÚV. De har jobbet med sine norske kolleger og konkludert med at dyrene rett og slett lider av at jakta tar så lang tid. En video tilsynet nylig la ut viser at en hval led i fem timer før hvalfangerne til slutt fikk tak i den.

– Om ikke myndighetene og lisensjegerne kan garantere for at dyrevelferdsloven blir fulgt, har ikke slike aktiviteter en framtid, sier Svavarsdottir.

Island er sammen med Norge og Japan de eneste landene som fortsatt driver med kommersiell hvalfangst. Motstanden mot praksisen har imidlertid økt på Island de siste årene og et flertall er nå imot, ifølge en meningsmåling nylig.