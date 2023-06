Ukraina: Hjelpearbeider drept i angrep mot Kherson

NTB

Minst en hjelpearbeider er drept og flere andre såret i russiske artilleriangrep mot Kherson i Ukraina, ifølge president Volodymyr Zelenskyjs stabssjef.

Russiske styrker angrep hjelpearbeidere som fjernet gjørme fra flomrammede Kherson by. Sju personer ble såret, skriver Andrij Jermak på Telegram.

Innenriksminister Ihor Klymenko skriver i et separat innlegg at åtte hjelpearbeidere ble såret. Russland nekter for at de retter mål mot sivile.

Kherson ble oversvømt da den store Kakhovka-demningen ble ødelagt natt til 6. juni. Det er uklart hva som forårsaket kollapsen, som skjedde i et russiskkontrollert område. Ukraina og Russland gir hverandre skylda.