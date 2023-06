Dokumentsaken mot Donald Trump begynner i august

NTB

Den føderale dokumentsaken mot USAs ekspresident Donald Trump starter trolig 14. august, går det fram av rettsdokumenter.

Dommer Aileen Cannon har satt 14. august som en foreløpig startdato, skriver Reuters. Rettssaken vil foregå i Florida.

Trump er tiltalt for å ha oppbevart hemmelige dokumenter i sin privatbolig. Av de 37 tiltalepunktene gjelder 31 brudd på USAs spionasjelov.

Flere av tiltalepunktene har en strafferamme på 20 års fengsel.

Ifølge tiltalen satte Trump USAs nasjonale sikkerhet i fare ved å beholde gradert forsvarsinformasjon, hindre etterforskningen, skjule dokumenter, avgi falsk forklaring og dele sensitiv informasjon med personer uten sikkerhetsklarering.

Selv kaller Trump det hele for en heksejakt.

Razzia mot Mar-a-Lago

Det var i august 2022 at FBI-agenter tok seg inn i Trumps bolig Mar-a-Lago i Florida og fant rundt 13.000 dokumenter lagret i kasser som sto stablet i boligens dusjrom, baderom, soverom, på et kontor og i et lagerrom.

Dokumenter fra Det hvite hus tilhører regjeringen og skal overlates til Nasjonalarkivet når presidentperioden er omme.

Rundt hundre av dokumentene som ble funnet, var gradert som topphemmelige og handlet blant annet om USAs og andre lands atomvåpen og militære kapasitet, samt hvilke områder der USA potensielt kan være sårbart.

Lover rask rettssak

Justisdepartementets spesialetterforsker Jack Smith har lovet at rettssaken vil bli raskt gjennomført. Jusseksperter peker ifølge Reuters på flere faktorer som gjør at den kan trekke ut i tid, blant dem håndteringen av høygradert bevismateriale, i hvor stor grad Trumps folk vil motsette seg prosessen og hvordan dommeren leder saken.

Mandag besluttet en annen Florida-dommer at Trumps advokater ikke får offentliggjøre bevis i saken før rettssaken.

Den tidligere presidenten får selv begrenset tilgang til bevismaterialet før rettssaken. Florida-dommeren har bestemt at han kun får lov til å undersøke dokumentene under oppsyn av sine forsvarsadvokater. Beslutningen om å holde dokumentene borte fra offentligheten kommer etter forespørsel fra aktoratet i saken.