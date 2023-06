Sky News: Mulig nødsignal fra savnet ubåt

Ubåten Titan tar turister nesten fire kilometer ned under havoverflaten for å se vraket av Titanic, som sank på sin jomfrutur over Atlanteren i 1912. Forliset krevde over 1500 liv og er en av tidenes verste skipskatastrofer i fredstid. Arkivfoto: OceanGate Expeditions / AP / NTB

NTB

En britisk forsker forteller til Sky News at det er sendt ut et mulig nødsignal fra ubåten som er savnet ved Titanic. Det er ikke kjent når signalet ble sendt.

Simon Boxall ved universitetet i Southampton sier til Sky News han har «andrehånds kjennskap» om at det er mottatt et signal fra den savnede ubåten.

– Du kan ikke bruke radio under vann. Du er helt avhengig av «pings». De har svært begrensede muligheter for kommunikasjon, sier Boxall.

– Det har visst vært – jeg vet ikke når – et nødping om at ubåten er i trøbbel. Jeg vet ikke om det er sendt automatisk eller av noen om bord, legger han til.

Mistet kontakten

Overflateskipet som følger ubåten, mistet kontakt med den 6,7 meter lange farkosten søndag formiddag, rundt tre kvarter etter at den startet et dykk ned til vraket av Titanic. Det verdensberømte vraket ligger på 3800 meters dyp i Nord-Atlanteren, drøyt 600 kilometer øst for Newfoundland i Canada.

Det er normalt fem personer om bord i ubåten som nå er savnet. Blant dem som var med på søndagens dykk, er den britiske eventyreren Hamish Harding, den pakistanske forretningsmannen Shahzada Dawood og Dawoods sønn Sulaiman.

Dykket ned for å besøke vraket av Titanic tar normalt rundt åtte timer, inkludert oppstigning. Den savnede ubåten har oksygen nok om bord til opptil 96 timer.

For dypt for redningsubåt

Dersom ubåten befinner seg på samme dyp som Titanic, vil det være svært vanskelig å heve den. Det britiske forsvarsdepartementet er vertskap for Natos ubåtredningstjeneste (NSRS), sier deres fartøy ikke kan gå så dypt.

NSRS har et undervannsfartøy som kan gå ned til 610 meter, mens en fjernstyrt miniubåt kan nå dyp på en kilometer, opplyser departementet til Sky News.

– Våre folk er parat til å dele sin ekspertise og gi råd ved behov, sier departementet i en uttalelse. De legger til at de følger med på hendelsen i Atlanterhavet.

Omfattende søk

USAs kystvakt koordinerer et omfattende søk omtrent 1450 kilometer øst for Cape Cod i delstaten Massachusetts, mens den canadiske kystvakten har satt inn fly og skip i søket etter ubåten.

– Det er en utfordring å gjennomføre et søk i det avsidesliggende området, men vi har sendt alle tilgjengelige ressurser ut for å sikre at vi finner fartøyet og får reddet menneskene om bord, sier kontreadmiral John Mauger i den amerikanske kystvakten.