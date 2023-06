Andrew Tate tiltalt for menneskehandel og voldtekt i Romania

Andrew Tate, her i håndjern, er svært omstridt influenser og tidligere kickbokser, ble pågrepet i Romania mistenkt for menneskehandel og organisert kriminalitet. Nå blir han tiltalt.

NTB

Påtalemyndigheten i Romania har tiltalt den 36 år gamle britisk-amerikanske influenseren Andrew Tate for menneskesmugling og voldtekt.

Tate og broren Tristan (34) er også tiltalt for å ha dannet et kriminelt forbund i den hensikt å utnytte kvinner seksuelt. De to sitter nå i husarrest i Romania, sammen med to rumenske kvinner som er siktet i den samme saken. De fire avviser anklagene.

Etterforskningen av de to brødrene ble innledet i april i fjor, og 29. desember ble de pågrepet og varetektsfengslet. 31. mars ble de overført til husarrest.

Populær blant unge menn

Andrew Tate, som er en selverklært kvinnehater, har over 5 millioner følger på Twitter. Unge menn utgjør en stor del av tilhengerskaren til den tidligere profesjonelle kickbokseren.

Tate hevder at påtalemyndigheten i Romania ikke har noen beviser mot ham, og at saken er en politisk konspirasjon som har til hensikt å kneble ham. Han har bodd i Romania siden 2017.

En talsperson for Tate sier at han tar imot muligheten til å bevise sin uskyld med åpne armer.

Vold, utpressing og filming

Rumensk politi opplyser å ha identifisert sju ofre i overgrepssaken.

Ofrene skal ha blitt lokket inn i det de trodde skulle være reelle kjæresteforhold med samboerskap eller ekteskap som mål. Senere ble de plassert i boliger der de ble utsatt for fysisk vold og psykisk utpressing, ifølge tiltalen.

Ifølge påtalemyndigheten ble kvinnene også tvunget til å utføre seksuelle handlinger foran kamera.