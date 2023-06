Pakistansk far og sønn på savnet ubåt

NTB

Den pakistanske forretningsmannen Shahzada Dawood og sønnen Sulaiman er blant de savnede om bord på Titanic-ubåten i Nord-Atlanteren.

Familien opplyser til CNN at de to var med på «en reise for å besøke det som er igjen av Titanic i Atlanterhavet».

– Vi setter stor pris på medfølelsen fra venner og kolleger og ønsker at alle ber for sikkerheten deres, samtidig som familiens privatliv respekteres. Familien blir godt tatt vare på, og vi ber til Allah om at de to familiemedlemmene kommer trygt hjem, heter det i uttalelsen fra familien.

Den amerikanske kystvakten har iverksatt et omfattende søk omtrent 1450 kilometer øst for Cape Cod i delstaten Massachusetts, mens den canadiske kystvakten har satt inn fly og skip i søket.

Ubåten med fem personer om bord skal ha nok oksygen til 96 timer. Selskapet OceanGate Expeditions, som arrangerer turene til det berømte skipsvraket, sier at de mistet kontakten med ubåten søndag morgen lokal tid.

Den britiske eventyreren og milliardæren Hamish Harding også om bord på ubåten, i tillegg til en besetning på to.