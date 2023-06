Kamp mot klokken i søket etter Titanic-ubåt

En ubåt på vei til vraket av Titanic er savnet, og de fem om bord har trolig rundt 70 timer med oksygen igjen. Arkivfoto: OceanGate Expeditions via AP / AP / NTB

NTB

De amerikanske og canadiske kystvaktene kjemper mot klokken i søket etter en savnet ubåt som var på turistekspedisjon til Titanic-vraket i Atlanterhavet.

Den amerikanske kystvakten har iverksatt et omfattende søk omtrent 1450 kilometer øst for Cape Cod i delstaten Massachusetts, mens den canadiske kystvakten har iverksatt fly og skip i søket.

– Det er en utfordring å gjennomføre et søk i det avsidesliggende området, men vi har sendt alle tilgjengelige ressurser ut for å sikre at vi finner fartøyet og får reddet menneskene om bord, sier John Mauger i den amerikanske kystvakten.

Ubåten med fem personer om bord skal ha nok oksygen til 96 timer. Selskapet OceanGate Expeditions, som arrangerer turene til det berømte skipsvraket, sier at de mistet kontakten med ubåten søndag morgen lokal tid.

Mandag ettermiddag amerikansk tid sa Mauger at han trodde ubåten hadde rundt 70 timer med oksygen igjen.

Den britiske eventyreren og milliardæren Hamish Harding er blant de fem om bord på ubåten.