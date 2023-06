Eksperter: Mange utfordrere styrker Donald Trumps sjanser

Donald Trump leder kappløpet om å bli Republikanernes kandidat i neste års presidentvalg. Dermed ligger det an til omkamp mellom ham og president Joe Biden, som Demokratene har samlet seg rundt. Foto: AP / NTB

NTB

Republikanerne er i ferd meg å gjøre samme tabbe som i 2016, og kommer til å ende opp med Donald Trump som sin presidentkandidat, mener eksperter.

Stadig flere republikanere melder seg på i kappløpet om å bli partiets kandidat i presidentvalget i november neste år.

Donald Trump var først ute og kunngjorde alt i november i fjor at han mer enn gjerne ville ha fire nye år i Det hvite hus.

Selvsikker som alltid, hevdet han samtidig at amerikanerne aldri hadde hatt det bedre enn da han styrte.,

– På fire korte år hadde alle det bra. Alle blomstret som aldri før, sa han.

Tiltalt

Et halvt år senere står Trump for retten, blant annet tiltalt for 31 brudd på USAs spionasjelov. Bakgrunnen er at han tok med seg kassevis av dokumenter da han forlot Det hvite hus, i seg selv ulovlig.

At mange av dokumentene var topphemmelige, og at han nektet å levere dem tilbake, gjør ifølge påtalemakten saken enda mer alvorlig. Han er også tiltalt for å ha forsøkt å omgjøre resultatet fra valget i 2020.

Dersom Trump blir funnet skyldig, risikerer han flere tiår i fengsel. Det forhindrer imidlertid ikke 77-åringen fra å stille til valg, og den amerikanske grunnloven fratar ham heller ikke muligheten til å bli president.

Mange motkandidater

Listen over utfordrere har etter hvert blitt lang.

Florida-guvernør Ron DeSantis blir av mange sett på som den fremste utfordreren, men tidligere visepresident Mike Pence og tidligere New Jersey-guvernør Chris Christie meldte seg også nylig på i kappløpet.

Det samme har tidligere FN-ambassadør Nikki Haley, North Dakota-guvernør Doug Burgum og flere andre gjort, og dette er dårlig nytt for DeSantis.

At det er mange utfordrere styrker snarere enn svekker Trumps sjanser for å bli Republikanernes presidentkandidat, mener analytikere.

Leder klart

Meningsmålingene er lite lystige. Mens Trump har rundt 53 prosent oppslutning, får DeSantis så vidt 20 prosent, viser et gjennomsnitt av de ni siste målingene, utført av RealClear Politics.

Ingen av de andre kandidatene er i nærheten, og Pence er den eneste som så vidt har over 5 prosent oppslutning.

Mange republikanere frykter at Trump vil være en altfor kontroversiell kandidat til å kunne vinne over sittende president Joe Biden. Han er rett nok 80 år gammel, men har likevel Det demokratiske partiet i ryggen.

Ettersom republikanerne er ute av stand til å samle seg om en av Trumps utfordrere, tyder mye på at USA vil få se en reprise av det som skjedde i 2016. Da seilte Trump opp som partiets ubestridte kandidat, men tapte for Biden. Selv har han aldri erkjent tapet.

Analytikere viser til at Trump er sikret støtte fra svorne tilhengere, som trolig utgjør minst en tredel av partiets velgere.

DeSantis, som omtales som Trump uten kaos, står rett nok den tidligere presidenten politisk nær, men har til tross for iherdige forsøk verken greid å lokke til seg tilhengerne hans.

Ifølge målingene har han heller ikke greid å kapre stor støtte fra dem som kan styre sin begeistring for Trump, men valgkampen har rett nok knapt startet.

Gjør samme feil

– Jeg frykter at vi er i ferd med å gjøre samme feil som i 2016, sier Larry Hogan, Marylands tidligere guvernør, som er en markert Trump-kritiker.

Hogan vurderte selv å stille opp mot Trump, men ombestemte seg av frykt for at mange utfordrere bare ville tjene den tidligere presidenten. I 2016 var det 17 andre kandidater som kjempet om nominasjonen.

– Det er bedre for oss å ha et mindre felt med en sterk kandidat eller to, enn ti andre som verken får særlig oppmerksomhet eller oppslutning, sier han.

– Den eneste som på det nåværende tidspunkt tjener på dette, ser ut til å være Donald Trump, sier Hogan.

Han mener at det er på høy tid at partiet tar farvel med Trump og et steg videre.

– Å gjøre det samme på nytt og på nytt, og samtidig forvente et annet resultat, er galskap, sier Hogan.

Posisjonering

Mange spør seg hvorfor republikanere som tilsynelatende er sjanseløse, stiller som kandidater.

– De fleste gjør det fordi de oppriktig tror at de har en sjanse til å vinne nominasjonen, sier Oscar Brock. Han sitter i Republican National Committee, som koordinerer partiets valgkampanjer og finansieringen av dem.

Flere vet nok at de ikke kan vinne, men forsøker å posisjonere seg med tanke på eventuelle statsrådsposter eller visepresidentposten, tror partistrategen John Feehery. Det kan de kanskje oppnå ved å trekke seg, for deretter å gi sin støtte til den vinnende kandidaten.

Noen er også bare ute etter 15 minutters berømmelse for å sikre seg en bokkontrakt, mener Feehery.

Overraskelser

Perifere kandidater har tidligere lykkes med å vinne nominasjonskamper, påpeker Feehery.

Jimmy Carter var det få som hadde tro på da han i 1976 endte opp som Demokratenes kandidat, og Donald Trump ble også latterliggjort da han meldte seg som kandidat i juni 2015. Oppslutningen hans var da på bare 4 prosent, men alle vet hvordan det endte.

Mange kan i år også ha meldt seg på i kappløpet fordi de ser på begge de to fremste kandidatene som sårbare, tror Feehery.

Trump risikere som kjent fengsel og DeSantis sliter med å kapre tilhengere.

– Kandidatene som kjemper om å bli et alternativ, ser hvordan DeSantis fomler og snubler. Og de spør seg selv: Hvorfor kan det ikke like godt bli meg, sier Trump-rådgiveren Jason Miller.