Biden om Blinkens Kina-tur: Vi er på rett spor

NTB

USAs president Joe Biden er positiv i etterkant av utenriksminister Antony Blinkens tur til Kina og møtene han hadde der.

Blinken møtte blant annet Kinas president Xi Jinping, utenriksminister Qin Gang og utenrikssjef i Kinas kommunistparti, Wang Yi.

Da han pratet med pressen etter et klimaarrangement i California mandag kveld, sa Biden at Blinken hadde gjort et solid stykke arbeid på reisen sin til den kinesiske hovedstaden Beijing – som første amerikanske utenriksminister dit siden 2018.

– Vi er på rett spor her, la presidenten til.

Håpet fra begge land er å stabilisere det turbulente forholdet mellom dem.