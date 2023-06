Moldova forbyr prorussisk parti

NTB

Det prorussiske partiet Shor er grunnlovsstridig og må oppløses umiddelbart, har en domstol i Moldova bestemt.

Partiet ledes av oligarken Ilan Shor, og har i flere måneder stått bak flere protester mot regjeringen i hovedstaden Chisinau. Ilan Shor er sanksjonert av både USA og EU på grunn av sine forbindelser til Kreml.

Både partiet og Shor selv har blitt anklaget av Vesten og den moldovske regjeringen for å forsøke å destabilisere landet. Moldovas president Maia Sandu har også anklaget Shor for å prøve å undergrave landets forsøk på å bli medlem av EU.

Shor har nektet for at protestene er en del av en russisk trussel mot landet eller et forsøk på destabilisering, og anklager på sin side Sandu for å føre Moldova mot konkurs.

Avgjørelsen fra Moldovas grunnlovsdomstol mandag utløser et øyeblikkelig forbud mot partiet, og justisdepartementet skal sørge for å fullføre alle juridiske prosedyrer for at partiet skal oppløses.

Partiet har seks mandater i Moldovas nasjonalforsamling, og disse vil beholde setene sine som uavhengige representanter.