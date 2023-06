Rapporten om at Boris Johnson villedet Parlamentet godkjent med stort flertall

NTB

Parlamentet har med stort flertall godkjent en rapport som refser tidligere statsminister Boris Johnson for å ha villedet forsamlingen i partygate-saken.

Rapporten ble godkjent med 354 mot 7 stemmer. Årsaken til straffetiltakene er konklusjonen om at Johnson med vitende og vilje villedet Parlamentet når det gjaldt regelbruddene som skjedde på fester ved statsministerens kontor under koronapandemien.

Johnson har allerede forlatt sin plass i Parlamentet, men hvis han ikke hadde gjort dette frivillig, ville Parlamentet anbefalt at han ble suspendert i 90 dager.

– Heksejakt

Han gikk av for ti dager siden etter å ha sett en tidlig versjon av rapporten. Johnson selv har kalt den for en «heksejakt».

Johnson har beklaget festingen og har tidligere også blitt bøtelagt for sin deltakelse. Samtidig har han gjentatte ganger sagt at han fikk råd om at festene var innenfor regelverket.

Men det har ikke dempet kritikken i granskningsrapporten, som ble lagt fram torsdag i forrige uke.

– Viste forakt

I tillegg til å ha villedet parlamentet ved flere anledninger om saken, mener komiteen at Johnson også har vist forakt ved å komme med kraftige anklager mot komiteen. Dermed har han undergravd den demokratiske prosessen, heter det i rapporten.

– Vi har konkludert med at Johnson har begått en alvorlig ringeakt ved å bevisst villede parlamentet. Det er desto mer alvorlig da handlingen ble begått av statsministeren. Det er ingen presedens for at en statsminister har blitt ansett for å bevisst ha villedet parlamentet, skriver komiteen.

Rapporten var enda mer kritisk til Johnsons oppførsel enn det som var ventet.

Sunak ikke til stede

Partygate og flere andre saker var sterkt bidragsytende til at Johnson trakk seg som statsminister i juli 2022. Også dagens statsminister, Rishi Sunak, har imidlertid vært i søkelyset for skandalen – og ble bøtelagt sammen med Johnson. Sunak var finansminister på tidspunktet for festene. Han var ikke til stede under mandagens avstemning.

Saken begynte å rulle i november 2021. Journalister fra ITV og avisa Daily Mirror var særlig bidragsytende til avsløringene. Til sammen ble det holdt tolv samlinger som havnet i politiets søkelys.