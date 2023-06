Ekspert: Russland har tilpasset seg krigens gang

– Russland er sterkere i dag enn de var for noen måneder siden, sier Tormod Heier til ABC Nyheter.

Ukrainas lenge varslede motoffensiv har fått utspilt seg i en knapp måned. Nylig medga Ukrainas viseforsvarsminister Hanna Maliar at det har vært liten framgang på slagmarken siden Ukraina innledet offensiven.

Flere internasjonale eksperter har tidligere pekt på at Russland har endret taktikk, i tillegg til at de skal ha fått bedre våpensystemer.

– Russland er sterkere i dag enn de var for noen måneder siden, sier professor ved Forsvarets høyskole og tidligere offiser i Hæren Tormod Heier til ABC Nyheter.

Her kan du lese alt om Ukraina-krigen

Han begrunner utsagnet med at russerne i dag kan nyte godt av beskyttelse fra et nettverk av godt forberedte forsvarsstillinger.

– Vi snakker om lag på lag med gjensidig forsterkende skyttergraver, stidsvogngrøfter, minefelt og piggtrådsperringer. Disse er ofte lagt på høyder som gir god oversikt over terrenget rundt. Forsvarsstillingene er i tillegg understøttet av artilleriavdelinger, droner, fly og helikoptre som opererer fra bakre områder. Dermed tvinges de ukrainske styrkene inn i nærkamper, ofte langs kanaliserende og forutsigbare akser, noe som raskt sliter ned kampkraften, forklarer Heier.

Se video: Harde kamper om skyttergrav

Your browser doesn't support HTML5 video. Harde kamper om skyttergrav

Ikke lenger i oppløsning

Heier forteller også at de russiske styrkene er bedre organisert og i bedre balanse enn de var i fjor høst, da ukrainerne overraskende tok tilbake store områder rundt Kharkiv i nordøst og i Kherson i sørøst. Dette var mulig for ukrainerne fordi de utnyttet et russisk forsvar som var i oppløsning, sier professoren.

– Det er ikke lenger de russiske styrkene i Øst-Ukraina. Tvert imot. Russerne har nå hatt ni-ti måneder på seg til å utvikle et mer velorganisert og fasttømret forsvar langs den 1000 kilometer lange frontlinjen. Dette er antakelig den brutale prisen ukrainerne måtte betale mens de ventet på å få nok materiell og trening fra Vesten, sier Heier.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Selv autoritære stater har dynamiske læringsprosesser selv om deres militære styrker styres ved hjelp av en fryktbasert fremfor en tillitsbasert ledelsesfilosofi, sier Tormod Heier. Les mer Lukk

I tråd med læreboken



Russerne har også tilpasset seg krigens gang, ifølge Heier. Blant annet ved å flytte flere av kommandosentrene, logistikklagrene og sambandssentrene lenger unna frontlinjen slik at det amerikanske rakettartilleriet som Ukraina har fått ikke skal slå dem ut.

Den pensjonerte britiske generalen og tidligere sjef for Joint Forces Command, Sir Richard Barrons. Les mer Lukk

Storbritannias tidligere forsvarssjef Richard Barrons konstaterer at Russland har etablert forsvarslinjer helt i tråd med læreboken, og at de russiske styrkene har endret taktikk siden de sist høst trakk seg tilbake fra Kharkiv og Kherson-regionene. Barrons viser til at de russiske styrkene nå er i langt bedre stand til å møte trusselen fra ukrainske droner, samtidig som de også i økende grad benytter egne droner.

Heier er enig i Barrons analyse.

– Analysen viser oss en ting: at selv autoritære stater har dynamiske læringsprosesser selv om deres militære styrker styres ved hjelp av en fryktbasert fremfor en tillitsbasert ledelsesfilosofi. Alle organisasjoner som blir satt under et eksistensielt press får nokså raskt veldig sterke incentiver for å overleve. De russiske styrkene i Donbas er intet unntak, sier han.

Se video: Her skal russiske soldater angripe sine egne

Your browser doesn't support HTML5 video. Her skal russiske soldater angripe sine egne

Elektroniske mottiltak

I tillegg har russerne begynt å bruke flere elektroniske mottiltak mot de ukrainske styrkene, noe som resulterer i at de GPS-styrte HIMARS-rakettene ukrainerne bruker, jammes. Det samme gjelder det ukrainske radiosambandet og dronene deres.

Summen av dette gjør det vanskeligere for ukrainerne å få en bedre oversikt over hvor russerne gjemmer seg, og hvor de farligste russiske avdelingene som må angripes opererer fra, ifølge Heier.

I tillegg svekkes den interne kommunikasjonen mellom de ukrainske styrkene, som igjen svekker Ukrainas evne til å krige som et integrert og velorganisert kampsystem, et system der artilleri, ingeniørsoldater, fotsoldater, droner og stridsvogsmannskaper gjør hverandre gode gjennom sømløs samordning.

– Ofte er det dette som er nøkkelen til å bryte gjennom godt forberedte forsvarsstillinger som de russiske.