Spiegel: Tyskland har bare 20.000 artillerigranater på lager

NTB

Det tyske forsvaret har bare 20.000 artillerigranater igjen i sine lagre, ifølge Der Spiegel.

Nyhetsmagasinet skriver at opplysningen stammer fra konfidensielle forsvarsdokumenter som er laget for å overbevise en budsjettkomité om behovet for å gjøre nye innkjøp raskt.

Tyskland har i likhet med mange andre land sendt store mengder 155mm artillerigranater til Ukraina etter den russiske invasjonen. Det har ført til at egne lagre er til dels kraftig redusert.

Natos mål er at medlemslandene skal nok artilleri til å klare 30 dager med intensive kamper. Det skal for Tysklands del tilsvare en lagerbeholdning på 230.000 granater. Åtte år skal være satt av for å skaffe granatene, slik at Tyskland oppnår Nato-målet i 2031, ifølge Der Spiegel.

Forsvarsdepartementet i Berlin har så langt ikke kommentert saken.

Departementet skal legge fram ni kontrakter for raske innkjøp av artilleriammunisjon og stridsvognammunisjon de kommende månedene, ifølge nyhetsmagasinet.