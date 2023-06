FN-sjefen: Sudan er på vei inn i en spiral med død og ødeleggelse

Folk har gått om bord i en lastebil som skal bringe dem vekk fra Khartoum, Sudans hovedstad. Kampene har vart i over to måneder. Foto: AP / NTB

NTB

Sudan er i ferd med å havne i en spiral med død og ødeleggelse, og prosessen går usedvanlig raskt, ifølge FNs generalsekretær António Guterres.

– Omfanget og tempoet til Sudans fall inn i død og ødeleggelse er uten sidestykke. Uten sterk internasjonal støtte, kommer Sudan raskt til å bli et sted for lovløshet, hvorfra usikkerhet vil spre seg over hele regionen, sier Guterres.

Han kom med uttalelsen da han mandag deltok på en giverkonferanse for Sudan i Genève.