Ekspert: Derfor er denne sommeren en skjebnestund for Ukraina

Det har lenge vært snakk om Ukrainas motoffensiv, og flere forventninger har vært knyttet opp til hva den ville ha å si for krigen. Nå er det snart en måned siden Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, bekreftet at offensiven er i gang. Ukraina har meldt om noen erobringer av okkuperte områder, men selv Ukrainas viseforsvarsminister, Hanna Maliar, har innrømmet at det har vært liten framgang på slagmarken.

Professor ved Forsvarets høyskole og tidligere offiser i Hæren Tormod Heier sier til ABC Nyheter at han hadde andre forventninger til motoffensiven enn det vi har sett så langt.

En ukrainsk «forpostfektning»?



Heier forteller at han trodde den ukrainske generalstaben hadde fått et mer detaljert planleggingsgrunnlag fra USAs overlegne etterretningsapparat, og at ukrainerne, etter å ha planlagt denne kampanjen i flere måneder, kanskje hadde funnet ut av hvor det var lettest å bryte gjennom de russiske linjene.

– Deretter trodde jeg hovedstyrken ville slå seg gjennom dette punktet i de russiske linjene etter at en litt mindre styrke først hadde villedet og bundet opp en god del av de russiske styrkene.

Heier understreker at det kan være dette vil skje litt senere, og at det vi har sett så langt bare er en såkalt ukrainsk «forpostfektning», altså en slags prøving og feiling mot antatte russiske sårbarheter.

– Men siden den ukrainske generalstaben har bestemt seg for å ta en pause to uker inn i offensiven kan det tyde på at motstanden har vært hardere enn forventet, og at deres eget plangrunnlag ikke har vært så detaljert og godt man kunne ha håpet på, sier Heier.

Tror russerne vil bite seg fast

Både Russland og Ukraina har lidd store tap i kampene de siste dagene, ifølge britisk etterretning. De mest intense kampene foregår angivelig i fylket Zaporizjzja, vest i fylket Donetsk og rundt Bakhmut. Lenger sør virker det som russerne forsvarer seg relativt effektivt. Begge sider lider store tap, og de russiske tapene er trolig de største siden slaget om Bakhmut var på sitt mest intense i mars, skriver forsvarsdepartementet.

Tormod Heier tror russerne vil gjøre det vanskelig for Ukrainas motoffensiv.

– Jeg tror russerne vil bite seg fast så lenge som mulig. Russerne vet at før eller siden vil den relativt beskjedne ukrainske styrken gradvis tappes for ammunisjon, drivstoff, proviant, reservedeler og uthvilte mannskaper med verdifull kamperfaring. Da kan tiden være inne på russisk side for å sette inn en motoffensiv siden ukrainerne på dette tidspunktet risikerer å være tappet for verdifull kampkraft, sier han.

Dette tjener russerne mest på

På bakgrunn av dette, hevder Heier vi kanskje vil se en krig som vil bølge fram og tilbake i et åpent jordbrukslandskap der begge parter forsøker å utnytte hverandres kritiske sårbarheter.

Dette tjener de russiske avdelingene mest på.

– De russiske avdelingene kan fylle på med nye soldater fra en tre ganger så stor befolkning, og som kanskje har mange tusen gamle stridsvogner og artillerienheter på lager. Derfor er denne sommeren en skjebnestund for Ukraina. De områdene de ikke klarer å frigjøre i denne offensiven, kan for alltid gå tapt, sier han.

Ifølge Heier er det nemlig ikke sikkert USA og Nato ønsker å støtte opp under den ukrainske frigjøringskampen i evig tid, i hvert fall ikke om de i tillegg sliter med store interne politiske og sosiale problemer på hjemmebane.