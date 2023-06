I gode, men ikke onde dager: Melania Trump skyr rampelyset

NTB

USAs tidligere president Donald Trump preger igjen nyhetsbildet etter to alvorlige tiltaler mot ham – men kona Melania glimrer med sitt fravær.

Donald Trump har måttet sitte stille i retten for å bli konfrontert med tiltalene mot ham – og har funnet trøst i familie, venner og hans hengivne tilhengere.

Men det som kanskje har vært hans største tilhenger gjennom årene har vært iøynefallende fraværende – nemlig kona Melania Trump.

Med seg til rettsmøtet i Miami i Florida i forrige uke hadde Donald Trump et stort følge – kortesjen til rettssalen besto av seks SUV-er – og mengder av lojale tilhengere samlet seg med plakater for å vise støtte.

Men hans kone var ikke å se. Det har fått flere til å heve øyenbrynene.

Tiltale nummer to

I rettsmøtet fikk han opplest 37 tiltalepunkter mot seg i den såkalte dokumentsaken, og forsvareren hans erklærte ham ikke skyldig i noen av dem. Saken går ut på at det er funnet en rekke graderte dokumenter fra Det hvite hus i Trumps bolig Mar-a-Lago i Florida.

Trump selv satt taus med armene i kors, iført svart dress og sitt sedvanlige røde slips.

Ifølge tiltalen satte Trump USAs nasjonale sikkerhet i fare ved å beholde gradert forsvarsinformasjon, hindre etterforskningen, skjule dokumenter, avgi falsk forklaring og dele sensitiv informasjon med personer uten sikkerhetsklarering.

Dette er den andre tiltalen mot Trump – i april ble han tiltalt i en annen sak, denne i New York.

– Legges merke til

– Amerikanere er vant til å se at konene til politikere bokstavelig talt står ved deres side gjennom skandaler og kriser, forteller Katherine Jellison, en professor ved universitetet i Ohio som har spesialisert seg på amerikanske førstedamer.

Donald Trump holdt en tale etter rettsmøtet der han ble konfrontert med tiltalen i dokument-saken. Kona Melania var ikke til stede. Foto: Andrew Harnik / AP / NTB Les mer Lukk

– Så Melanias fysiske fravær under ektemannens nylige offentlige opptredener legges spesielt godt merke til, fortsetter hun.

Den tidligere førstedamen ble avbildet på vei ut av Trump Tower i New York dagen før rettsmøtet, mens Donald var på vei fra New Jersey til Florida. Hun var da på vei til diverse avtaler rundt på Manhattan, flankert av sikkerhetsvaktene sine.

Melania var heller ikke til stede da Trump i april møtte i retten i den såkalte hysjpenge-saken i april. I den er han tiltalt på 34 punkter for å angivelig ha forfalsket regnskap, blant annet ved uriktig bokføring av betaling av såkalte hysjpenger til to kvinner og en dørvakt ved Trump Tower.

Nevnte ikke kona

Da Donald etter dette rettsmøtet holdt en brennende tale på Mar-a-Lago var hun heller ikke å finne, til tross for at det er der hun bor, og til tross for at hennes egen far satt på første rad.

Trump hyllet familien, men nevnte ikke kona, noe som igjen satte fyr i spekulasjonene om at ekteskapet deres er «transaksjonelt» slik tidligere Vogue-sjef og eksvenn av Melania, Stephanie Winston Wolkoff, først hevdet i 2020.

Noen dager senere kom det en kryptisk uttalelse fra Melanias kontor hvor det ble oppfordret til årvåkenhet rundt nyhetsartikler om henne basert på ikke navngitte kilder.

– Taus med vilje

Da Donald fikk vite at han hadde fått en ny tiltale mot seg, spiste han middag på golfbanen sin i Bedminster, New Jersey. Noen timer tidligere ble Melania avbildet på vei inn i Trump Tower, og tok ikke den 90 minutter lange kjøreturen for å slutte seg til ektemannen.

AFP har forgjeves forsøkt å få en kommentar fra Melanias kontor. Men ifølge Wolkoff er tausheten Melanias måte å beholde verdigheten på.

– Melania bor i et elfenbeinstårn av fornektelse. Hun er taus med vilje – tausheten er hennes våpen og hennes rustning, sier Wolkoff til kjendissladderspalten Page Six.

Kontrast

Melania Trumps tilsynelatende manglende støtte til ektemannen står i kontrast til Casey DeSantis, som driver valgkamp for ektemannen Ron. Foto: Charlie Neibergall / AP / NTB Les mer Lukk

Men Melanias lave profil ble satt i skarp kontrast til Casey DeSantis i forrige uke. Hun var sjelden langt fra sin mann Ron DeSantis' side da han reiste rundt i Oklahoma for å drive valgkamp. DeSantis blir sett på som Trumps største rival i nominasjonskampen til presidentvalget.

42 år gamle Casey har blitt kalt ektemannens hemmelige våpen da hun gleder tilhengerne hans med sin naturlige sjarm – og hun har til og med blitt omtalt som en potensiell politisk stjerne i seg selv.

– Med sitt lange mørke hår og oppsiktsvekkende klesvalg ligner de to kvinnene litt på hverandre fysisk. Men der stopper likhetene, sier professor Jellison.

– Fru DeSantis er en ivrig og synlig forkjemper for mannen sin. Hun er minst like interessert i ektemannens politiske karriere som han er. Fru Trump, slik det ser ut nå, virker ikke verken ivrig eller interessert i å støtte ektemannens politiske karriere.